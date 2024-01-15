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МО: фонды Байдена и Клинтонов причастны к военно-биологической программе США

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К финансированию военно-биологической деятельности США причастны инвестфонды Клинтонов, Рокфеллеров, Джорджа Сороса (фонд «Открытое общество»*) и Хантера Байдена. Данные об этом были получены в ходе спецоперации на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
МО: фонды Байдена и Клинтонов причастны к военно-биологической программе США
  • РИА Новости

Анализ документов, который попали в руки российских военных, позволил прояснить структуру системы, созданной американской администрацией для глобального управления биологическими рисками, отмечает Кириллов.

В состав структуры входят государственные органы и частные подрядчики, в том числе предприятия так называемой «биг фармы».

«Через органы исполнительной власти США формируется законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета», — сказал Кириллов, добавив, что под госгарантии привлекаются средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

Основными подрядчиками Пентагона выступают компании Metabiota, Black & Veatch и CH2M HILL, на которые возложены обязательства по строительству биообъектов и поставке оборудования, отметил начальник войск РХБЗ.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

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