Экспедиторы ФРГ присоединились к акции протеста фермеров в Берлине

Немецкие экспедиторы также решили принять участие в акции протеста против экономической политики властей страны в центре Берлина, которую уже проводят германские фермеры.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление во время выступления около Бранденбургских ворот сделал руководитель Федеральной ассоциации по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ (BGL) Дирк Энгельхардт.

«Нашей отрасли тоже надоело», — сказал он.

Энгельхардт, в частности, подверг критике решение властей страны поднять дорожные сборы.

Ранее сообщалось, что в столице Германии проходит крупная акция протеста фермеров, которые выступают против планов немецкого правительства сократить аграрные субсидии, лишив их скидок на дизель и ряда налоговых льгот.