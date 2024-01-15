Экспедиторы ФРГ присоединились к акции протеста фермеров в Берлине
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Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление во время выступления около Бранденбургских ворот сделал руководитель Федеральной ассоциации по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ (BGL) Дирк Энгельхардт.
«Нашей отрасли тоже надоело», — сказал он.
Энгельхардт, в частности, подверг критике решение властей страны поднять дорожные сборы.
Ранее сообщалось, что в столице Германии проходит крупная акция протеста фермеров, которые выступают против планов немецкого правительства сократить аграрные субсидии, лишив их скидок на дизель и ряда налоговых льгот.