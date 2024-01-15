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Экспедиторы ФРГ присоединились к акции протеста фермеров в Берлине

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Немецкие экспедиторы также решили принять участие в акции протеста против экономической политики властей страны в центре Берлина, которую уже проводят германские фермеры.
Экспедиторы ФРГ присоединились к акции протеста фермеров в Берлине
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление во время выступления около Бранденбургских ворот сделал руководитель Федеральной ассоциации по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ (BGL) Дирк Энгельхардт.

«Нашей отрасли тоже надоело», — сказал он.

Энгельхардт, в частности, подверг критике решение властей страны поднять дорожные сборы.

Ранее сообщалось, что в столице Германии проходит крупная акция протеста фермеров, которые выступают против планов немецкого правительства сократить аграрные субсидии, лишив их скидок на дизель и ряда налоговых льгот.

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