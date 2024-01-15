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Три сирийских солдата погибли при ударе турецкого беспилотника в Хасеке

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В ходе атаки турецкого беспилотника по окрестностям города Камышлы, расположенного в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, погибли трое сирийских военнослужащих.

По данным телеканала Al Hadath, сирийские бойцы находились на армейском блокпосту в посёлке Заббане к югу от города.

Ранее в Сирии в результате турецких ударов вышли из строя две электроподстанции.

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