Белый дом: Остин активно участвует в командовании ВС США, находясь в больнице
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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.
Он отметил, что Остин регулярно поддерживает контакт с американским президентом Джо Байденом.
«Он участвовал в обсуждении, находясь в больничной палате, когда мы нанесли удары по позициям хуситов пару дней назад», — заявил Кирби.
12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.
Байден заявил, что считает хуситов террористической группировкой.