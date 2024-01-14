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Белый дом: Остин активно участвует в командовании ВС США, находясь в больнице

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Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся в больнице, активно участвует в командовании ВС США.
Белый дом: Остин активно участвует в командовании ВС США, находясь в больнице
  • AFP
  • © STEFANI REYNOLDS

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что Остин регулярно поддерживает контакт с американским президентом Джо Байденом.

«Он участвовал в обсуждении, находясь в больничной палате, когда мы нанесли удары по позициям хуситов пару дней назад», — заявил Кирби.

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.

Байден заявил, что считает хуситов террористической группировкой.

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