Белый дом: Остин активно участвует в командовании ВС США, находясь в больнице

Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся в больнице, активно участвует в командовании ВС США.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что Остин регулярно поддерживает контакт с американским президентом Джо Байденом.

«Он участвовал в обсуждении, находясь в больничной палате, когда мы нанесли удары по позициям хуситов пару дней назад», — заявил Кирби.

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.

Байден заявил, что считает хуситов террористической группировкой.