Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королём стал её сын
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По данным вещателя, Маргрете подписала заявление о своём отречении на заседании правительства. Помимо неё, участие в нём также принимали члены кабмина, принц Фредерик и его наследник — Кристиан.
«Боже, храни короля», — сказала 83-летняя Маргрете, прежде чем покинуть заседание.
О своих планах отречься от престола Маргрете объявила в конце декабря. Тогда же стало известно о её намерении оставить трон своему сыну — кронпринцу Дании Фредерику.