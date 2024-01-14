Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королём стал её сын

Королева Дании Маргрете II, правившая в течение 52 лет, отреклась от трона. Престол занял её сын Фредерик X. Об этом сообщает телеканал Danmarks Radio.

По данным вещателя, Маргрете подписала заявление о своём отречении на заседании правительства. Помимо неё, участие в нём также принимали члены кабмина, принц Фредерик и его наследник — Кристиан.

«Боже, храни короля», — сказала 83-летняя Маргрете, прежде чем покинуть заседание.

О своих планах отречься от престола Маргрете объявила в конце декабря. Тогда же стало известно о её намерении оставить трон своему сыну — кронпринцу Дании Фредерику.