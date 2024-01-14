Фермеры Румынии перекрыли движение большегрузов через КПП на украинской границе

Румынские фермеры вновь перекрыли движение большегрузов через КПП «Сирет» на границе с Украиной.

Об этом сообщила украинская Госпогранслужба со ссылкой на румынских коллег.

«Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска «Сирет», который находится напротив украинского пункта пропуска «Порубное», — пишет Госпогранслужба.

13 января в Госпогранслужбе Украины сообщили, что блокировка пункта пропуска «Сирет» в Румынии прекращена.