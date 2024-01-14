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Нетаньяху заявил, что не закончит войну без контроля над границей Газы с Египтом

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не сможет завершить войну в секторе Газа без контроля над границей анклава с Египтом.

«Очевидно, что существует только один вариант, который я называю южной блокадой (сектора Газа. — RT). Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру (на границе с Египтом. — RT)», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Нетаньяху, в противном случае Израиль уничтожит палестинское движение ХАМАС, демилитаризует Газу, после чего «через эту дыру придут другие боевики» и оружие.

Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 23 708.

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила, что телекоммуникационные услуги полностью отключены на территории сектора Газа.

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