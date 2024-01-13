Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства острова.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в соцсетях распространилось видео, на котором Цай Инвэнь выходит с избирательного участка.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.

Сторонники правящей партии Тайваня собрались в центре Тайбэя перед объявлением результатов голосования на выборах главы администрации острова.