Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в соцсетях распространилось видео, на котором Цай Инвэнь выходит с избирательного участка.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.
Сторонники правящей партии Тайваня собрались в центре Тайбэя перед объявлением результатов голосования на выборах главы администрации острова.