ВС Польши подняли самолёты в связи с «активностью российской авиации»
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«Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», — говорится в сообщении в соцсети Х.
В командовании также проинформировали, что войска задействовали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области Украины произошли взрывы.