ВС Польши подняли самолёты в связи с «активностью российской авиации»

Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило, что военные самолёты страны и её союзников подняты в связи с «активностью российской авиации».

«Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», — говорится в сообщении в соцсети Х.

В командовании также проинформировали, что войска задействовали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области Украины произошли взрывы.