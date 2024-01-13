Президент Yara заявил о зависимости Европы от российских удобрений

Европа зависит от удобрений из России, отметил президент химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

Об этом пишет Euractiv.

По его словам, Москва якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия».

Холзетер добавил, что был бы очень обеспокоен, если бы европейские страны, «как лунатики», повторяли с удобрениями то же самое, что делали с энергией.

6 декабря в ФАС сообщили, что внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне прошлого года, ведомство приняло решение о продлении рекомендаций по предельным ценам до 31 мая 2024 года.