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Президент Yara заявил о зависимости Европы от российских удобрений

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Европа зависит от удобрений из России, отметил президент химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

Об этом пишет Euractiv.

По его словам, Москва якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия».

Холзетер добавил, что был бы очень обеспокоен, если бы европейские страны, «как лунатики», повторяли с удобрениями то же самое, что делали с энергией.

6 декабря в ФАС сообщили, что внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне прошлого года, ведомство приняло решение о продлении рекомендаций по предельным ценам до 31 мая 2024 года.

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