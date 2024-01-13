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Трамп раскритиковал организацию ударов по объектам хуситов в Йемене

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Экс-лидер США Дональд Трамп раскритиковал организацию ударов по объектам хуситов в Йемене.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил Трамп, США сбрасывают бомбы по всему Ближнему Востоку снова, когда он «уже победил ИГ*», а министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, который «пропал на пять дней», руководит войной с ноутбука в больничной палате.

Экс-лидер США также сравнил ситуацию с оставленным Соединёнными Штатами Афганистаном — «самым позорным моментом в истории США».

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.

Американский лидер Джо Байден заявил, что считает хуситов террористической группировкой.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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