Предприниматель Ляпин рассказал о привлечении кенийцев на рабочие места в России

Предприниматель и основатель сообщества «Министерство Африки» Михаил Ляпин в беседе с RT поделился подробностями проекта, который позволит предоставить рабочие места для кенийцев в России.

Собеседник RT отметил, что в 2023 году совместно со своим партнёром Егором Подворным сформировал и придумал концепцию и формат проекта, а затем они начали вести переговоры с интересантами в России.

«Переговоры в России до сих пор ведутся, но большая работа проделана в прошлом году. Затем пошли переговоры с различными правительствами в африканских странах, и Кения оказалась, наверное, самым активным и заинтересованным в тот момент (участником. — RT). С кенийским правительством, с несколькими министерствами, мы обсудили пилотный проект и уже перешли в проработку межгосударственного документа, который сейчас находится на финальной стадии согласования и подписания», — рассказал предприниматель.

Он отметил, что проект заключается в экспорте рабочей силы из Республики Кения и включает в себя подбор, обучение русскому языку, адаптационные курсы для мигрантов, а также трудоустройство в компаниях-заказчиках.

«Речь идёт не о бесконтрольной миграции, а скорее, о привлечении людей на конкретные рабочие места вахтовым методом. То есть люди приезжают не навсегда, чтобы остаться в России, а приезжают на ограниченный срок, чтобы потом вернуться к себе домой», — отметил Ляпин.

Он также рассказал о тех сферах, которые будут затронуты в данном проекте.

«Это логистика — склады, распределительные центры. Это стройка — разнорабочие, грузчики, уборка строительной территории. Это различные производства, например обработка рыбы. Это переработка мусора. Что касается квалифицированной рабочей силы — это строительство. Каменщики и другие строительные специальности», — уточнил собеседник RT.

По его оценке, пилотный проект предоставит около 10 тыс. рабочих мест.

«Известно — это открытая информация, — что недостаток рабочей силы в России по разным оценкам составляет от 2,5 до 4 млн человек. В Кении проживают около 60 млн человек. Кения, конечно, не способна покрыть весь недостаток рабочей силы, но часть его она способна покрыть. После пилотного проекта уже будем совместно с государственными органами стран и с привлечением нашей стороны принимать какие-то решения об увеличении объёма привлекаемых сотрудников», — рассказал Ляпин.

В заключение он акцентировал внимание на намерении расширения географии проекта на другие африканские страны.