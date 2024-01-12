Обстановка в Тайбэе накануне выборов главы администрации Тайваня спокойная

Обстановка в Тайбэе на острове Тайвань накануне выборов главы администрации и членов местного парламента — спокойная. Как сообщает РИА Новости, многие молодые люди и семьи прогуливаются по центру города.

Полиция на улице отсутствует, несколько молодых людей ходят с флагами Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая возглавляет администрацию Тайваня и является фаворитом в опросах.

Избирательные участки будут работать с 08:00 (03:00 мск) до 16:00 (11:00 мск). В голосовании могут участвовать 19,5 млн человек.

В выборах главы администрации участвуют три кандидата: Лай Циндэ (Уильям Лай), нынешний замглавы администрации, председатель правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Второй кандидат — представитель основной оппозиционной партии Гоминьдан, мэр Синьбэя (Нового Тайбэя) Хоу Юи. Третий кандидат — бывший мэр Тайбэя, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.