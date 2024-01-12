Обстановка в Тайбэе накануне выборов главы администрации Тайваня спокойная
- AP
- © Louise Delmotte
Полиция на улице отсутствует, несколько молодых людей ходят с флагами Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая возглавляет администрацию Тайваня и является фаворитом в опросах.
Избирательные участки будут работать с 08:00 (03:00 мск) до 16:00 (11:00 мск). В голосовании могут участвовать 19,5 млн человек.
В выборах главы администрации участвуют три кандидата: Лай Циндэ (Уильям Лай), нынешний замглавы администрации, председатель правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Второй кандидат — представитель основной оппозиционной партии Гоминьдан, мэр Синьбэя (Нового Тайбэя) Хоу Юи. Третий кандидат — бывший мэр Тайбэя, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.