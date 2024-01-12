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Волонтёры рассказали о подозрительном мужчине в деле гибели туристки в Турции

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Волонтёры, участвовавшие в поиске погибшей в Турции туристки Надежды Ярыгиной, рассказали RT, что со вчерашнего дня подозревали местного жителя в причастности к её гибели. По словам поисковиков, мужчина сам вызвал полицию, когда правоохранители обследовали дома.
Волонтёры рассказали о подозрительном мужчине в деле гибели туристки в Турции
  • Gettyimages.ru

«Что смутило ещё сильнее — он приводил на место, где нашли телефон, поисковиков», — сказали собеседники.

Один из волонтёров добавил, что сначала нашли телефон Надежды, который был выключен, но не разряжен. Заряда оставалось ещё 50%, отмечает собеседник. Рядом с этим местом позже нашли тело, хотя вчера его там не было.

«Вчера на этом месте были, проверяли — никакого тела не было. [Сегодня] лежало ровно — [вероятно,] просто положили», — отметил один из волонтёров.

Также один из поисковиков добавил, что у этого мужчины жена русская, «она уехала в Россию с детьми и не даёт ему с ними видеться».

Сейчас тело Надежды Ярыгиной направлено на экспертизу, где установят точную причину её смерти. По предварительным данным, следов насилия не обнаружено.

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