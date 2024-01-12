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МИД Германии заявил, что удары по Йемену соответствуют Уставу ООН

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Министерство иностранных дел Германии поддержало военные удары США и Британии по объектам в Йемене. Берлин заявил, что действия западных стран в ближневосточной республике соответствуют Уставу ООН.
МИД Германии заявил, что удары по Йемену соответствуют Уставу ООН
  • AFP
  • © MOHAMMED HUWAIS

Как заявили в немецком МИД, удары США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии были нанесены в ответ на продолжающиеся незаконные, опасные и дестабилизирующие атаки хуситов на коммерческие суда.

Берлин утверждает, что это было сделано «в соответствии с конституционным правом на индивидуальную и коллективную самооборону, в соответствии с Уставом ООН».

В ночь на 12 января Йемен атаковали военные из объединённой группировки США, Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов и Бахрейна.

По данным командования ВВС США, в ходе атаки было выпущено более 100 крылатых ракет и управляемых бомб. По заявлению Пентагона, целями удара стали военные объекты, связанные с запусками дронов и ракет по судам в Красном море.

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