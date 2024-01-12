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Австрия разрешила провести выборы президента России в Вене и Зальцбурге

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В МИД Австрии дали официальное разрешение на проведение выборов президента России в марте на территории посольства в Вене и генконсульства в Зальцбурге, сообщили в российской дипмиссии.
Австрия разрешила провести выборы президента России в Вене и Зальцбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

«Получено официальное согласие австрийских властей (вербальная нота МИД Австрии от 12 января) на проведение 17 марта 2024 г. выборов президента Российской Федерации на территории Австрийской Республики», — говорится в заявлении.

Россияне смогут проголосовать в период с 08:00 до 20:00 по местному времени в зданиях посольства России в Вене и генконсульства в Зальцбурге.

Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что власти Болгарии пока не возражают против проведения выборов президента России в представительствах страны на территории республики.

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