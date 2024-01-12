Заседание СБ ООН по ударам США в Йемене состоится 12 января
Срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене пройдёт 12 января после заседания по ближневосточному урегулированию, намеченному на 23:00 мск.
Информация об этом появилась в Telegram-канале постпредства России.
Отмечается, что заседание пройдёт в открытом формате.
Ранее Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену.
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