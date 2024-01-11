РИА Новости: Израиль нанёс удар по жилому дому в секторе Газа

Военнослужащие армии Израиля нанесли удар по жилому дому в Хан-Юнисе в секторе Газа.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным издания, удар был нанесён по дому, который находится рядом с медицинским комплексом «Ан-Насер». На текущий момент о количестве погибших и пострадавших ничего не известно.

Отмечается, что когда спасатели пытались подойти к месту разрушений, по дому снова был нанесён удар, и спасатели получили ранения.

Ранее сообщалось, что бои между бойцами палестинского сопротивления и военнослужащими Израиля возобновились в восточной части города Дженин.