РИА Новости: Израиль нанёс удар по жилому дому в секторе Газа
- AP
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По данным издания, удар был нанесён по дому, который находится рядом с медицинским комплексом «Ан-Насер». На текущий момент о количестве погибших и пострадавших ничего не известно.
Отмечается, что когда спасатели пытались подойти к месту разрушений, по дому снова был нанесён удар, и спасатели получили ранения.
Ранее сообщалось, что бои между бойцами палестинского сопротивления и военнослужащими Израиля возобновились в восточной части города Дженин.