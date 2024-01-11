МИД: соглашение России и Украины об автосообщении прекратило действие 17 декабря

Соглашение между Россией и Украиной о международном автомобильном сообщении прекратило действие 17 декабря.

Об этом заявили в МИД России.

«17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, подписанного в Киеве 21 марта 1995 года», — сказано в сообщении ведомства на официальном интернет-портале правовой информации.

5 января представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что власти приняли решение о выходе страны из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.