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МИД: соглашение России и Украины об автосообщении прекратило действие 17 декабря

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Соглашение между Россией и Украиной о международном автомобильном сообщении прекратило действие 17 декабря.
МИД: соглашение России и Украины об автосообщении прекратило действие 17 декабря
  • РИА Новости

Об этом заявили в МИД России.

«17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, подписанного в Киеве 21 марта 1995 года», — сказано в сообщении ведомства на официальном интернет-портале правовой информации.

5 января представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что власти приняли решение о выходе страны из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.

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