Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха негативно прокомментировал требование американского посла к властям страны осудить Россию.

Как отметил Блаха в Telegram, США не представили никаких доказательств своих недавних обвинений в отношении России, при этом уже неоднократно лгали общественности в прошлом.

«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, потому что хотели напасть на суверенную страну», — сказал он.

По его словам, Словакия — суверенная страна, и она не присоединится к обвинениям без конкретных доказательств.

Блаха также подчеркнул, что послу Соединённых Штатов необходимо смириться, что Словакия не американская колония, хоть «американцы наивно думали, что мы подпрыгнем, когда они свистнут».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Запада на Украине не работает с самого начала.