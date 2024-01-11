Вице-спикер парламента Словакии Блаха ответил США на требование осудить Россию
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Как отметил Блаха в Telegram, США не представили никаких доказательств своих недавних обвинений в отношении России, при этом уже неоднократно лгали общественности в прошлом.
«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, потому что хотели напасть на суверенную страну», — сказал он.
По его словам, Словакия — суверенная страна, и она не присоединится к обвинениям без конкретных доказательств.
Блаха также подчеркнул, что послу Соединённых Штатов необходимо смириться, что Словакия не американская колония, хоть «американцы наивно думали, что мы подпрыгнем, когда они свистнут».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Запада на Украине не работает с самого начала.