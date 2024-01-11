Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля

Международный суд ООН в Гааге приступил к слушаниям по иску властей ЮАР против Израиля. Предметом иска является предполагаемое нарушение израильской стороны конвенции о геноциде в секторе Газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

11 января на заседании выступит делегация ЮАР, включающая более 20 человек. Её возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений страны Рональд Ламола.

Израильская делегация выступит 12 января.

На слушаниях присутствуют 15 судей.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в секторе Газа. В МИД Германии после этого заявили, что ФРГ не считает действия Израиля на территории сектора Газа геноцидом.