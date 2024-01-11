Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
11 января на заседании выступит делегация ЮАР, включающая более 20 человек. Её возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений страны Рональд Ламола.
Израильская делегация выступит 12 января.
На слушаниях присутствуют 15 судей.
Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в секторе Газа. В МИД Германии после этого заявили, что ФРГ не считает действия Израиля на территории сектора Газа геноцидом.