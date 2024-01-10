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Послу Молдавии выразили протест в связи с недружественными действиями Кишинёва

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В МИД России вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинёва.
Послу Молдавии выразили протест в связи с недружественными действиями Кишинёва
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press

Об этом сообщил МИД России.

«В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — говорится в сообщении.

Москва выразила послу Молдавии обеспокоенность из-за информации о планах содействовать подготовке военных ВСУ на молдавской территории.

Ранее Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской республики сообщило, что инцидент, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, произошёл на границе Приднестровья с Украиной.

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