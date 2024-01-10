Послу Молдавии выразили протест в связи с недружественными действиями Кишинёва
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Об этом сообщил МИД России.
«В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — говорится в сообщении.
Москва выразила послу Молдавии обеспокоенность из-за информации о планах содействовать подготовке военных ВСУ на молдавской территории.
Ранее Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской республики сообщило, что инцидент, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, произошёл на границе Приднестровья с Украиной.