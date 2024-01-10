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Минсельхоз Венгрии удивился вниманию ФРГ к Украине на фоне протестов фермеров

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Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в программе телеканала М1 заявил, что у него вызывает недоумение то, сколько Германия уделяет внимания вопросу переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока в стране идут масштабные демонстрации немецких фермеров.

«Удивительно, что канцлер Германии по-прежнему считает поддержку Украины приоритетом, в то время как фермеры в его стране сталкиваются со значительными проблемами, а продовольственный суверенитет находится под угрозой», — цитирует его ТАСС.

Глава Минсельхоза Венгрии добавил, что присоединение Украины к Европейскому союзу вызовет разрушение европейского сельского хозяйства, так как европейским фермерам приходится производить продукцию в рамках строгих правил объединения, в отличие от Украины. 

Он также добавил, что венгерская сторона будет отстаивать интересы своих фермеров.

Ранее сообщалось, что в демонстрации в немецком Аугсбурге приняли участие более чем 1000 фермеров на тракторах.

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