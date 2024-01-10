RT в Telegram
Подпишись

Финские пограничники задержали первых в этом году нарушителей на границе

Короткая ссылка
Сотрудники пограничной службы юго-восточной Финляндии задержали первых в этом году нарушителей на границе с Россией.
Финские пограничники задержали первых в этом году нарушителей на границе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил погранотряд в соцсети X (Twitter).

«Пограничная служба юго-восточной Финляндии задержала четырёх человек в районе Париккала (Южная Карелия. — RT)», — говорится в заявлении.

Также указывается, что инцидент будет расследоваться как подозрение в нарушении государственной границы.

Ранее глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия не собирается открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить