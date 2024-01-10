Финские пограничники задержали первых в этом году нарушителей на границе

Сотрудники пограничной службы юго-восточной Финляндии задержали первых в этом году нарушителей на границе с Россией.

Об этом сообщил погранотряд в соцсети X (Twitter).

«Пограничная служба юго-восточной Финляндии задержала четырёх человек в районе Париккала (Южная Карелия. — RT)», — говорится в заявлении.

Также указывается, что инцидент будет расследоваться как подозрение в нарушении государственной границы.

Ранее глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия не собирается открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.