NYT: в США хасиды подрались с полицией из-за секретного туннеля в синагогу
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Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, туннель был проложен между штаб-квартирой группировки «Хабад-Любавич» и синагогой. Впервые о его существовании стало известно в конце 2023 года.
В понедельник, 8 января, к тоннелю приехал цементовоз с целью заполнения прохода, однако хасиды предприняли попытку помешать этим действиям властей.
На место происшествия вызвали полицию, после чего между хасидами и полицейскими произошёл конфликт, в ходе которого арестовали девять человек.
Как пишет газета, к настоящему моменту нет точных сведений о том, кто и зачем построил туннель.