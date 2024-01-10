МИД: Россия осуждает террористические методы группировок в Эквадоре
- РИА Новости
Она подчеркнула, что Россия выражает солидарность с властями и народом страны, которые столкнулись с активизацией криминальных структур, направленной на дестабилизацию обстановки в Эквадоре.
«Приносим соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе бандитских вылазок», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что в студию эквадорского телеканала TC Televisión проникли люди с оружием и взяли в заложники ведущих, работавших в прямом эфире.
После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что ввёл в стране режим «внутреннего вооружённого конфликта».
В центр столицы Эквадора стянули военную технику.
Также стало известно, что восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле.