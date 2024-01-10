«Росконгресс»: главную угрозу мировой экономике в 2024 году составляет госдолг США
Об этом говорится в докладе «Росконгресса» «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».
«Госдолг США — главная угроза мировой экономике», — приводит слова из документа РИА Новости.
Отмечается, что согласно докладу объём госдолга США превысил $34 трлн.
При этом сообщается, что на его обслуживание американцам в ближайшей перспективе придётся тратить по $1 трлн в год.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила американские власти с рекордным государственным долгом, который достиг отметки $34 трлн.