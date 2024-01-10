Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором
Об этом он написал в соцсети Х.
«Полиция Перу усиливает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной. На всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение», — говорится в сообщении.
При этом данные действия Отарола назвал «солидарностью с братским Эквадором» перед лицом событий, с которыми он сталкивается.
Ранее сообщалось, что Перу отправляет на границу с Эквадором полицейский спецназ.
Также президент Эквадора Даниэль Нобоа собрал заседание совбеза страны для выработки действий против банд.