Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Премьер-министр Перу Альберто Отарола заявил, что в стране будет объявлено чрезвычайное положение на границе с Эквадором.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Полиция Перу усиливает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной. На всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение», — говорится в сообщении.

При этом данные действия Отарола назвал «солидарностью с братским Эквадором» перед лицом событий, с которыми он сталкивается.

Ранее сообщалось, что Перу отправляет на границу с Эквадором полицейский спецназ.

Также президент Эквадора Даниэль Нобоа собрал заседание совбеза страны для выработки действий против банд.