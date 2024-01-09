RT в Telegram
Подпишись

Блинкен призвал ХАМАС сложить оружие для завершения конфликта в Газе

Короткая ссылка
Новый виток конфликта в секторе Газа может завершиться завтра, но при одном условии — если палестинское движение ХАМАС сложит оружие и освободит заложников. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен призвал ХАМАС сложить оружие для завершения конфликта в Газе
  • © AP Photo/Ohad Zwigenberg

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Израиль Блинкен заявил, что в США желают скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, который принёс «слишком много жертв, слишком много страданий».

«ХАМАС могло бы покончить с этим 8 октября, если бы не пряталось за спинами мирных жителей, сложило оружие, сдалось, освободило заложников. И опять же, это может закончиться завтра, если ХАМАС примет такие решения», — заявил Блинкен.

Ранее издание Axios сообщило, что Израиль намерен включить возврат жителей на север Газы в сделку с ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить