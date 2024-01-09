Блинкен призвал ХАМАС сложить оружие для завершения конфликта в Газе

Новый виток конфликта в секторе Газа может завершиться завтра, но при одном условии — если палестинское движение ХАМАС сложит оружие и освободит заложников. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Израиль Блинкен заявил, что в США желают скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, который принёс «слишком много жертв, слишком много страданий».

«ХАМАС могло бы покончить с этим 8 октября, если бы не пряталось за спинами мирных жителей, сложило оружие, сдалось, освободило заложников. И опять же, это может закончиться завтра, если ХАМАС примет такие решения», — заявил Блинкен.

Ранее издание Axios сообщило, что Израиль намерен включить возврат жителей на север Газы в сделку с ХАМАС.