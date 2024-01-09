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Премьер Финляндии Орпо подтвердил, что граница с Россией останется закрытой

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Контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии с Россией останутся закрытыми после 14 января. Информацию об этом предоставил премьер-министр республики Петтери Орпо.
Премьер Финляндии Орпо подтвердил, что граница с Россией останется закрытой
  • AFP
  • © Minna RAITAVUO / Lehtikuva

В беседе с финской телерадиокомпанией Yle Орпо заявил, что у него имеется информация, согласно которой «в России ничего не изменилось». Поэтому, по его словам, «оценка угрозы» остаётся на прежнем уровне.

«Она предполагает необходимость дальнейших действий», — отметил он, добавив, что новое решение по этому вопросу должно быть принято в течение ближайших нескольких дней.

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен.

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