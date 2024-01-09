Власти Кубы намерены повысить цены на бензин более чем на 500%
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«Цена на бензин за литр повысится с 30 кубинских песо до 156 кубинских песо», — цитирует его РИА Новости.
Регеро уточнил, что правительство Кубы планирует повысить цены с 1 февраля.
По его словам, мера нацелена на восстановление экономики Кубы.
В декабре прошлого года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявлял, что правительство планирует пересмотреть цены на бензин и повысить тарифы на электроэнергию в 2024 году.