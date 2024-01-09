RT в Telegram
Подпишись

Власти Кубы намерены повысить цены на бензин более чем на 500%

Короткая ссылка
Власти Кубы намерены повысить цены на бензин более чем на 500%, сообщил в эфире телепрограммы Mesa Redonda глава Министерства финансов страны Владимир Регеро.
Власти Кубы намерены повысить цены на бензин более чем на 500%
  • Gettyimages.ru
  • © merc67

«Цена на бензин за литр повысится с 30 кубинских песо до 156 кубинских песо», — цитирует его РИА Новости.

Регеро уточнил, что правительство Кубы планирует повысить цены с 1 февраля.

По его словам, мера нацелена на восстановление экономики Кубы.

В декабре прошлого года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявлял, что правительство планирует пересмотреть цены на бензин и повысить тарифы на электроэнергию в 2024 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить