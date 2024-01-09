В United Airlines нашли незатянутые болты на самолётах Boeing
Отмечается, что после начала предварительных инспекций были зафиксированы случаи неполадок, связанные с проблемами при установке дверей.
«Например, обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», — приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.
Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.
Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.
Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.