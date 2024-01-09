В United Airlines нашли незатянутые болты на самолётах Boeing

Специалисты авиакомпании United Airlines обнаружили на используемых ей самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях.

Отмечается, что после начала предварительных инспекций были зафиксированы случаи неполадок, связанные с проблемами при установке дверей.

«Например, обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», — приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.