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В United Airlines нашли незатянутые болты на самолётах Boeing

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Специалисты авиакомпании United Airlines обнаружили на используемых ей самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях.

Отмечается, что после начала предварительных инспекций были зафиксированы случаи неполадок, связанные с проблемами при установке дверей.

«Например, обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», — приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

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