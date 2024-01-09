Житель Орегона нашёл смартфон, выпавший из самолёта с оторванной дверью

В США житель Орегона Шонатан Бейтс сообщил, что обнаружил смартфон, который выпал из самолёта, который потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

«Всё ещё в авиарежиме, зарядка на половину батареи и открыт на странице с багажной квитанцией. Пережил падение с высоты 16 тыс. футов (4,8 тыс. метров. — RT) совершенно целым и невредимым!» — написал он в соцсети Х.

Бейтс сообщил о своей находке в Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.