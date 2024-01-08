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Почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа

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Почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью были пропущены в сектор Газа в воскресенье, 7 января.

Об этом сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«198 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и переправлены в Газу», — говорится в сообщении офиса в соцсетях.

Уточняется, что 113 грузовиков перевозили продукты питания, остальные — воду, медикаменты и оборудование для временных укрытий.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении в секторе Газа инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, а также компонентов, используемых в производстве высокоточных крылатых ракет.

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