Parisien: в метро Парижа пригласили орнитолога для отлова потерявшейся вороны

Эксперта по хищным птицам из Музея естественной истории пригласили для отлова вороны, которая два месяца не может выбраться со станции парижского метро.

Об этом сообщает издание Parisien.

Эксперта по хищным птицам из Музея естественной истории Фредерика Жиге пригласило автономное агентство парижского транспорта (RATP).

«Птице не удалось найти выход. Последние два месяца она летала над головами пассажиров на станции Менильмонтан в 20-м округе», — говорится в сообщении.

Ранее вспышку высокопатогенного вируса птичьего гриппа выявили во Франции. Недуг поразил одно из животных на ферме, которая специализируется на выращивании индейки.