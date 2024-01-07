Спикер Джонсон: Белый дом должен прояснить стратегию США в отношении Украины

Администрации президента США Джо Байдена необходимо пояснить, в чём именно заключается стратегия Соединённых Штатов в отношении Украины. Об этом заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майкл Джонсон.

В интервью телеканалу CBS Джонсон подчеркнул, что выступающие против выделения дополнительной финансовой помощи Украине республиканцы дают Белому дому понять, что администрация Байдена не говорит с гражданами начистоту.

«Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — заявил Джонсон, добавив, что Белый дом оставляет эти вопросы без ответов.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США заявил, что Белый дом и сенат задерживают помощь Украине.