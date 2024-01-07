Спикер Джонсон: Белый дом должен прояснить стратегию США в отношении Украины
- AP
В интервью телеканалу CBS Джонсон подчеркнул, что выступающие против выделения дополнительной финансовой помощи Украине республиканцы дают Белому дому понять, что администрация Байдена не говорит с гражданами начистоту.
«Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — заявил Джонсон, добавив, что Белый дом оставляет эти вопросы без ответов.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США заявил, что Белый дом и сенат задерживают помощь Украине.