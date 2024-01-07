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Захарова высмеяла идею главы МИД Италии Таяни создать армию ЕС

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Министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, прежде чем предлагать сформировать армию Европейского союза для обеспечения порядка в мире, следует решить вопрос с беженцами и мигрантами. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова высмеяла идею главы МИД Италии Таяни создать армию ЕС
  • РИА Новости

Комментируя инициативу главы итальянского внешнеполитического ведомства, Захарова напомнила, что в стране пока даже не создали собственную вакцину от коронавирусной инфекции.

«Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами?» — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в МВД Италии заявили, что усиленные проверки на границах могут продлиться в течение всей зимы.

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