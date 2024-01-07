Захарова высмеяла идею главы МИД Италии Таяни создать армию ЕС

Министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, прежде чем предлагать сформировать армию Европейского союза для обеспечения порядка в мире, следует решить вопрос с беженцами и мигрантами. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя инициативу главы итальянского внешнеполитического ведомства, Захарова напомнила, что в стране пока даже не создали собственную вакцину от коронавирусной инфекции.

«Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами?» — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в МВД Италии заявили, что усиленные проверки на границах могут продлиться в течение всей зимы.