Захарова высмеяла идею главы МИД Италии Таяни создать армию ЕС
- РИА Новости
Комментируя инициативу главы итальянского внешнеполитического ведомства, Захарова напомнила, что в стране пока даже не создали собственную вакцину от коронавирусной инфекции.
«Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами?» — отметила Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее в МВД Италии заявили, что усиленные проверки на границах могут продлиться в течение всей зимы.