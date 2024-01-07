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Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическим путём

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля урегулировать конфликт с ливанским движением «Хезболла» политическим путём.
Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическим путём
  • AP

Об этом политик сказал в ходе открытия заседания кабинета министров.

Нетаньяху призвал представителей «Хезболлы» усвоить урок, который заключается в том, что ни один террорист ни от чего не застрахован.

Он добавил, что национальной целью Израиля является защита граждан и возвращение их в свои дома.

«Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Ранее стало известно, что отряды ливанского движения «Хезболла» выпустили свыше 60 ракет по военному объекту на севере Израиля.

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