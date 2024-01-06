Минобороны Японии увеличило число сотрудников в пострадавших районах до 5400

Министерство обороны Японии увеличило число сотрудников сил самообороны в пострадавших от землетрясения районах до 5400.

Информацию об этом министерство разместило на своём официальном сайте.

На месте землетрясения также работают самолёты, корабли и вертолёты.

Ранее число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 110.