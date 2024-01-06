Минобороны Японии увеличило число сотрудников в пострадавших районах до 5400
Министерство обороны Японии увеличило число сотрудников сил самообороны в пострадавших от землетрясения районах до 5400.
- Gettyimages.ru
Информацию об этом министерство разместило на своём официальном сайте.
На месте землетрясения также работают самолёты, корабли и вертолёты.
Ранее число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 110.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен