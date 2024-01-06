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ЕТ: Нью-Дели расследует возможность попадания индийских артснарядов на Украину

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Спецслужбы Индии начали расследование возможного попадания индийских артснарядов на Украину.

По данным источников The Economic Times, Украина могла получить снаряды калибра 155 мм в третьем квартале 2023 года. При этом Индия не поставляет боеприпасов на Украину. Предполагается, что в поставках может быть задействована третья сторона.

Собеседники издания сообщили, что службы безопасности Индии начали расследование возможности попадания снарядов в третью страну через торговцев оружием или путём сговора с партнёрами. В числе подозреваемых — одна из западных стран, которая приобрела боеприпасы указанного калибра и переправила их на Украину через Европу.

Ранее начальник штаба Сухопутных войск Индии Манодж Панде назвал опору на собственные силы одним из ключевых уроков украинского конфликта.

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