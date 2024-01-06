ЕТ: Нью-Дели расследует возможность попадания индийских артснарядов на Украину

Спецслужбы Индии начали расследование возможного попадания индийских артснарядов на Украину.

По данным источников The Economic Times, Украина могла получить снаряды калибра 155 мм в третьем квартале 2023 года. При этом Индия не поставляет боеприпасов на Украину. Предполагается, что в поставках может быть задействована третья сторона.

Собеседники издания сообщили, что службы безопасности Индии начали расследование возможности попадания снарядов в третью страну через торговцев оружием или путём сговора с партнёрами. В числе подозреваемых — одна из западных стран, которая приобрела боеприпасы указанного калибра и переправила их на Украину через Европу.

Ранее начальник штаба Сухопутных войск Индии Манодж Панде назвал опору на собственные силы одним из ключевых уроков украинского конфликта.