Шольц в резиновых сапогах разозлил жителей Саксонии-Анхальт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разозлил жителей федеральной земли Саксонии-Анхальт, появившись в регионе, где продолжается сильное наводнение, в резиновых сапогах.

«Прибытие Олафа Шольца в Саксонию-Анхальт. Вторая попытка поднять проблему наводнения на уровень канцлера. В отличие от предыдущего визита в Нижнюю Саксонию, на этот раз он носит резиновые сапоги», — сообщает Der Spiegel.

Журналисты предположили, что таким образом политик планировал заработать политические очки, показав «близость к народу». При этом, согласно стенограмме, недовольные жители выкрикивали в адрес канцлера гневные реплики и требовали его уйти.

Ранее немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи Украине.