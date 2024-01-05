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В ООН назвали сектор Газа местом смерти и отчаяния

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Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что сектор Газа превратился в место смерти и отчаяния.
В ООН назвали сектор Газа местом смерти и отчаяния
  • AP

«Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что районы, куда Израиль приказал гражданским лицам переселиться ради безопасности, подверглись израильским же бомбардировкам.

«Надвигается катастрофа в области общественного здравоохранения. Инфекционные заболевания распространяются в переполненных приютах из-за разлива канализации. Около 180 палестинских женщин ежедневно рожают среди этого хаоса», — добавил Гриффитс.

Он также подчеркнул, что скоро анклав столкнётся и с голодом.

Ранее официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что ФРГ не считает действия Израиля на территории сектора Газа геноцидом.

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