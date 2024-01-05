В ООН назвали сектор Газа местом смерти и отчаяния
- AP
«Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что районы, куда Израиль приказал гражданским лицам переселиться ради безопасности, подверглись израильским же бомбардировкам.
«Надвигается катастрофа в области общественного здравоохранения. Инфекционные заболевания распространяются в переполненных приютах из-за разлива канализации. Около 180 палестинских женщин ежедневно рожают среди этого хаоса», — добавил Гриффитс.
Он также подчеркнул, что скоро анклав столкнётся и с голодом.
Ранее официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что ФРГ не считает действия Израиля на территории сектора Газа геноцидом.