У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины

Полиция американского округа Арлингтон (штат Вирджиния) заявила, что у дома госсекретаря США Энтони Блинкена прошла пропалестинская акция протеста.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, никаких задержаний произведено не было.

Отмечается, что акция длилась около 90 мин.

Ранее полиция запретила проведение пропалестинской акции в Берлине в Новый год.