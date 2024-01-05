Пентагон: часть пилотов ВСУ завершат обучение управлению F-16 в США в 2024 году

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что подготовка в США части украинских пилотов и их обучение управлению истребителями F-16 завершатся в этом году.

Об этом информирует ТАСС.

«Я ожидаю, что когда-нибудь позже в этом году мы начнём видеть, как эти пилоты заканчивают обучение», — заявил Райдер.

Ранее в RTBF сообщили, что два бельгийских F-16 разместят в Дании для обучения лётчиков ВСУ.