Пентагон: часть пилотов ВСУ завершат обучение управлению F-16 в США в 2024 году
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что подготовка в США части украинских пилотов и их обучение управлению истребителями F-16 завершатся в этом году.
Об этом информирует ТАСС.
«Я ожидаю, что когда-нибудь позже в этом году мы начнём видеть, как эти пилоты заканчивают обучение», — заявил Райдер.
Ранее в RTBF сообщили, что два бельгийских F-16 разместят в Дании для обучения лётчиков ВСУ.
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