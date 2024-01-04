TMZ: подсудимый накинулся на судью в Лас-Вегасе во время заседания

Тридцатилетний мужчина, обвиняемый в нанесении побоев, в ходе заседания суда в Лас-Вегасе набросился на судью, перепрыгнув через её стол и повалив её на пол.

Об этом информирует портал TMZ.

Отмечается, что злоумышленника быстро оттащили правоохранители, однако тот не остановился, продолжив стычку уже с ними.

Ранее в дом американского актёра Чарли Шина ворвалась соседка и начала душить его.