RT в Telegram
Подпишись

TMZ: подсудимый накинулся на судью в Лас-Вегасе во время заседания

Короткая ссылка
Тридцатилетний мужчина, обвиняемый в нанесении побоев, в ходе заседания суда в Лас-Вегасе набросился на судью, перепрыгнув через её стол и повалив её на пол.

Об этом информирует портал TMZ.

Отмечается, что злоумышленника быстро оттащили правоохранители, однако тот не остановился, продолжив стычку уже с ними.

Ранее в дом американского актёра Чарли Шина ворвалась соседка и начала душить его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить