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Британия решительно отвергла предложения о выселении палестинцев из сектора Газа

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Британия решительно отвергает любые предложения властей Израиля о переселении палестинцев за пределы сектора Газа. Такое заявление опубликовал британский МИД.

«Великобритания решительно отвергает любые предложения о переселении палестинцев за пределы сектора Газа. Мы разделяем обеспокоенность наших союзников и партнёров в связи с тем, что жители Газы не должны подвергаться насильственному перемещению или переселению из сектора Газа», — говорится в сообщении.

3 января Times of Israel со ссылкой на источники сообщил, что Израиль тайно работает над послевоенным переселением палестинцев из Газы в другие страны, в том числе в Конго, а некоторые министры «рекламируют Саудовскую Аравию» как место, где жители смогут найти работу.

По информации издания, коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху уже проводит секретные контакты с другими странами для «принятия тысяч иммигрантов из Газы».

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