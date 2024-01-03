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Неизвестный с ножом напал на прохожих на станции метро «Акихабара» в Токио

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Неизвестный с ножом напал на прохожих на станции метро «Акихабара» в Токио, сообщает NHK. Инцидент произошёл около 23:00 по местному времени (17:00 мск).
Неизвестный с ножом напал на прохожих на станции метро «Акихабара» в Токио
  • Gettyimages.ru
  • © Torsakarin

«Поступило сообщение о том, что человек размахивал ножом в поезде, остановившемся на станции «Акихабара» в Токио», — сообщает телерадиокомпания.

По последним данным, четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу. Столичное управление полиции выясняет подробности инцидента. По имеющимся данным, подозреваемый задержан.

Как пишет Yahoo Japan, двое мужчин получили ножевые ранения в спину и грудь, ещё один получил ранения «правой руки и других областей».

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