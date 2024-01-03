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Politico: 22 млн американцев могут остаться без интернета перед выборами

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Около 22 млн американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов, если конгресс до весны не сможет найти способ финансирования «Программы доступной связи», позволяющей покрывать траты на интернет малообеспеченным американцам.

Об этом пишет Politico.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — говорится в статье.

Ранее в Минфине США заявили, что госдолг Соединённых Штатов превысил $34 трлн.

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