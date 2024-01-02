Российское генконсульство следит за ситуацией со взрывами в Нью-Йорке
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«[Информации] о каких-то пострадавших, тем более россиянах, из числа студентов университета, расположенного на этом острове, на данный момент не поступало. Будем внимательно следить за обстановкой», — цитирует его ТАСС.
Утром 2 января взрывы раздались в Нью-Йорке, причины хлопков пока неизвестны — спасательные службы разбираются в происшедшем.
На громкие звуки пожаловались в том числе жители боро Манхэттен и Куинс. Инцидент привёл к перебоям в работе электросетей на острове Рузвельт Айленд.