Российское генконсульство следит за ситуацией со взрывами в Нью-Йорке

Российское генконсульство в Нью-Йорке внимательно следит за обстановкой в городе после взрывов, которые произошли на Рузвельт Айленд. Информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщил генеральный консул в Нью-Йорке Александр Захаров в эфире «России 24».

«[Информации] о каких-то пострадавших, тем более россиянах, из числа студентов университета, расположенного на этом острове, на данный момент не поступало. Будем внимательно следить за обстановкой», — цитирует его ТАСС.

Утром 2 января взрывы раздались в Нью-Йорке, причины хлопков пока неизвестны — спасательные службы разбираются в происшедшем.

На громкие звуки пожаловались в том числе жители боро Манхэттен и Куинс. Инцидент привёл к перебоям в работе электросетей на острове Рузвельт Айленд.