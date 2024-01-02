Франция временно закрыла посольство в Нигере
Об этом говорится в коммюнике посольства Франции.
«Посольство Франции в Нигере закрыто до новых указаний», — отмечает пресс-служба.
Посольство будет продолжать работу из Парижа. Дипломаты будут поддерживать связь с французскими гражданами, присутствующими в африканской стране, а также с НПО, работающими в гуманитарном секторе.
Ранее глава правительства переходного периода Нигера Абдурахман Чиани сообщил, что власти Франции поддерживают террористические группировки в стране.