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Франция временно закрыла посольство в Нигере

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Франция закрыла посольство в столице Нигера Ниамее, оно будет закрыто до нового распоряжения.

Об этом говорится в коммюнике посольства Франции.

«Посольство Франции в Нигере закрыто до новых указаний», — отмечает пресс-служба.

Посольство будет продолжать работу из Парижа. Дипломаты будут поддерживать связь с французскими гражданами, присутствующими в африканской стране, а также с НПО, работающими в гуманитарном секторе.

Ранее глава правительства переходного периода Нигера Абдурахман Чиани сообщил, что власти Франции поддерживают террористические группировки в стране.

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